Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, İndere Kalıcı Deprem Konutları'nda yeni yuvalarına kavuşan bir aileyle gerçekleştirilen iftar buluşmasına ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda, Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarının birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkışının simgelerinden biri olarak gösterilen İndere Kalıcı Deprem Konutları'nda ikamet eden Fatih Açıl ve ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, aile bireyleriyle yakından ilgilenen Vali Varol, özellikle çocuklar Yaşar Berk, Sıraç Efe ve Alperen Açıl ile sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Vali Dr. Osman Varol, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman'ın yeniden başlama girişiminin simgesi olan İndere kalıcı deprem konutlarında yeni yuvalarına kavuşan Fatih Açıl ve değerli ailesini ziyaret ederek iftar sofrasının bereketini paylaştık. Aynı sofrada buluşmanın huzuru, paylaşmanın mutluluğu ve dayanışmanın gücü gönüllerimizi bir kez daha ısıttı.'

Paylaşımda ayrıca, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği belirtilerek şu temennilere yer verildi:

'Allah eşimin ve bizim oruçlarımızı kabul eylesin. Sofralarımızdan, hanelerimizden sağlık, huzur ve bereket eksik olmasın.'

Valilik açıklamasında, kendilerini evlerinde ağırlayan Fatih Açıl ve ailesine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek, yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler temenni edildi. Devletimizin güçlü iradesi ve aziz milletimizin büyük dayanışmasıyla yerleşime açılan bu yuvalarda umut büyüyor, hayat yeniden filizleniyor.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ