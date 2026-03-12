Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Varol mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal uğruna verdiği mücadelenin en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünü gururla idrak ettiklerini belirtti.

'İstiklal Marşı, milletimizin sarsılmaz iradesinin nişanesidir'

Her bir mısrasında iman, cesaret ve vatan sevgisinin yankılandığını vurgulayan Vali Varol, İstiklal Marşı'nın milletin imkânsızlıklar içinde dahi dimdik ayakta durduğunu gösteren en güçlü simge olduğunu söyledi. Varol, eserle birlikte aziz şehitlerin fedakârlığı, kahraman gazilerin cesareti ve milletin sarsılmaz iradesinin ebedi bir hatıra olarak yaşadığını ifade etti.

Vali Varol, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal uğruna verdiği destansı mücadelenin en güçlü ifadesi olan, milletimizin inancını, azmini ve sarsılmaz iradesini mısralara nakşeden İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz.

Her bir mısrasında iman, cesaret ve vatan sevgisi yankılanan İstiklal Marşımız; milletimizin imkânsızlıklar içinde dahi nasıl dimdik ayakta durduğunun, istiklalinden asla taviz vermeyeceğinin en güçlü nişanesidir. Bu eşsiz eser; aziz şehitlerimizin fedakârlığının, kahraman gazilerimizin cesaretinin ve milletimizin sarsılmaz iradesinin ebedi bir hatırası olarak yüreklerimizde yaşamaya devam edecektir.

Bu anlamlı günde, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' duasını bir kez daha hatırlıyor; İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

İstiklal ruhu ilelebet yaşayacak, İstiklal Marşımızın sönmeyen ışığı milletimizin yolunu sonsuza dek aydınlatmaya devam edecektir.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK