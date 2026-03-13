Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarsıntı saat 03.35'te kaydedildi. Depremin 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Amasya, Ordu, Sivas, Çorum ve Sinop başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak evlerinden dışarı çıktı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 'Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız' ifadeleri kullanıldı.

Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülmeler meydana geldiği ve bazı yapılarda asma tavanların düştüğü öğrenildi. Niksar'daki Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri oluştu.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem sonrası kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ve ekiplerin sahada inceleme çalışmalarına başladığını açıkladı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı ise 'Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, 'Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik' diye konuştu.

Öte yandan deprem anı bazı güvenlik kameralarına da yansıdı. Yetkililer bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : PERRE

Haber: TOKAT (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK