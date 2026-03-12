Vali Osman Varol, Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Vali Osman Varol, Ziyaret kapsamında havalimanında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, havalimanına gelen ve giden yolcu sayıları ile sürdürülen bakım, güvenlik ve yolcu hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Varol, Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü görevine atanan İsmail Yıldız'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE