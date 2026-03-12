Yarışma alanını gezerek sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Elüstü, geleneksel sporların yaşatılmasının ve genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Okçuluğun Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Elüstü, bu tür organizasyonların gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Müsabakalara katılan sporcuların azmi ve performansından memnuniyet duyduğunu dile getiren Elüstü, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen antrenörlere ve görevlilere teşekkür etti.

Adıyaman'da sporun her branşta gelişmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten İl Müdürü Elüstü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve geleneksel sporların yaşatılması adına faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı.

İl genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı Geleneksel Okçuluk Yarışmaları, çekişmeli mücadelelere sahne olurken sporcular hem geleneksel spor kültürünü yaşatma hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Kaynak : PERRE