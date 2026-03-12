Dört farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 215 sporcu katılarak önemli bir katılım sağladı. Turnuvaya yalnızca Adıyaman'dan değil çevre illerden sporcuların katıldı. Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva ile satranç sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı yaşam bilinciyle sporla buluşturulması hedeflenirken, sporcuların yoğun ilgisiyle gerçekleşen organizasyon, çekişmeli ve keyifli müsabakalara sahne oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen bu tür organizasyonların gençlerin sporla buluşmasına önemli katkı sağladığını belirterek, 'Spor, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Satranç gibi strateji ve düşünme becerilerini geliştiren branşların yaygınlaşması bizler için büyük önem taşıyor. Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyon hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE