Bursa'da 1600 sporcunun katılımıyla üç gün sürecek olan U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde 16 sporcunun yarıştığı gülle atma branşında Adıyamanlı sporcu Adil Reşat Sevinç, gösterdiği performansla Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada, 'Genç yaşta elde edilen bu anlamlı başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışmaları, gelecekte daha büyük derecelerin habercisidir. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Adıyamanlı sporcu Adil Reşat Sevinç ve antrenörleri tebrik edildi.

Kaynak : PERRE