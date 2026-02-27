2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu Lisesi öğrencisi Adıyamanlı Muhammet Gazi Çalğan, Okul Müdürü Mustafa Kutlu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Güven ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, elde edilen başarının azim ve disiplinin bir sonucu olduğunu belirtti. Tosun, 'Elde edilen bu kıymetli başarı; azmin, disiplinin ve kararlılığın bir tezahürüdür. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği; bedenen, zihnen ve ahlaken güçlü nesiller yetiştirme idealinin sahadaki en güzel örneklerinden birini bugün burada görüyoruz. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE