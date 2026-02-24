Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman DKMP Müdürlüğü personellerince, 16-21 Şubat 2026 tarihleri arasında Tut Halk Eğitim Merkezi'nde avcı eğitim kursu düzenlendi.

Kurs kapsamında katılımcılara av ve yaban hayatı mevzuatı, avcılık etiği, silah bilgisi ve güvenliği ile doğal yaşamın korunmasına yönelik konularda eğitim verildi. Eğitim programının sonunda kursiyerlerin süreci başarıyla tamamladığı bildirildi.

Yetkililer, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yaban hayatının korunması amacıyla benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE