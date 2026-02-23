Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA, Galatasaray ile Juventus arasında Torino'da çarşamba günü oynanacak rövanş maçının hakemlerini açıkladı. 38 yaşındaki Pinheiro, 5-2'lik ilk maçın rövanşında düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

Mücadelede VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev alacak, asistan VAR hakemi ise Fransız Jerome Brissard olacak.

Joao Pinheiro, bu sezon ayrıca UEFA Süper Kupa 2025 finalini de yönetmişti. Geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçta da düdük çalmıştı. Söz konusu karşılaşmada maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan çift sarı karttan ihraç edilmişti.

Kaynak : PERRE