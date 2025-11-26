Parti kurmayları, CHP'nin parlamenter sistemi savunan bir parti olduğundan bu yapının kalıcı değil, iktidara kadar geçici bir düzenleme ile tanımlanacağını belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi: Gölge kabine yeni çatıya taşınıyor

Tüzüğe eklenecek geçici maddeyle oluşturulacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, CHP'nin cuma günü açıklayacağı parti programına paralel şekilde:

-Hükümet programını hazırlayacak,

-Bakanlık politikalarını takip edecek,

-Gölge kabineyi bünyesinde yapılandıracak.

-Partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olması nedeniyle, gölge kabineye Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecek.

Gölge bakanlar; PM, TBMM Grubu ve ihtiyaç halinde parti içinde aktif görevde olmayan isimler arasından atanacak. Bu doğrultuda, gölge bakanlardan milletvekili olanların PM'ye alınmaması görüşü ağırlık kazanıyor.

PM sayısı 60'tan 80'e çıkabilir

Kurultay öncesinde en çok konuşulan başlıklardan biri, Parti Meclisi (PM) üye sayısının artırılması.

Kulislerde, PM'nin:

-mevcut 60 üyeden

-80 üyeye çıkarılması yönünde bir eğilim olduğu ifade ediliyor.

Parti kurmayları, bu değişikliğin gerekçesini şöyle özetliyor:

'Bu PM genel seçime kadar görev yapacak, belki yerel seçim bile görecek. Talep çok. Sayının artması, kritik dönemde genel başkanın elini rahatlatacak.'

Gençlik kotasında esneklik: 18-25 yaş aralığı genişletiliyor

CHP tüzüğünde yer alan toplam %25 gençlik kotası korunacak, ancak yaş aralıklarında düzenleme yapılacak.

Mevcut sistemde:

%10: 18-25 yaş

%15: 25-40 yaş

Uygulamada 18-25 yaş diliminin 'katılım açısından zor bir aralık' olması nedeniyle kotanın yaş dağılımı yenilenecek.

MYK'nın yapısı değişiyor: Kadın-erkek eşitliği korunacak

Gölge kabinenin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne taşınmasıyla birlikte MYK'da idari görevler genişletilecek.

Tüzükte tanımlanan 6 kişilik idari MYK, eklemelerle maksimum 15 üyeye çıkabilecek.

Özgür Özel'in mevcut MYK'daki kadın-erkek oranını yeni tabloda da koruması bekleniyor.

Kurultay teknik hazırlıkları: 1.385 delege, 25 sandık, 120 kabin

Kurultayda:

-1.385 delege oy kullanacak

-25 sandık kurulacak

-her sandık için 4-5 oy kabini yer alacak

-toplamda 120 kabin oluşturulacak.

Ekrem İmamoğlu ve tutuklu PM üyesi Baki Aydöner, oy kullanamayacak.

Osmaniye delegeleri ise il kongresi geç yapıldığı için kurultaya katılamayacak.

PM için yoğun talep: 'İktidara yürüyüşün vitrini'

CHP kurmayları, bu kurultayda PM'ye başvuruların çok olacağını belirtiyor:

'Bu PM, iktidara yürüyen partinin vitrini olacak. Seçmene iktidar vizyonu bu kadrolarla gösterilecek.

O nedenle kurultayın mottosu da 'Şimdi İktidar Zamanı.''

Partiye son bir yılda katılan tanınmış isimlerin PM ya da gölge kabineye girmesi ihtimal dahilinde.

Kulislerde adı geçen isimler:

Bahadır Erdem

Serkan Özcan

Salih Uzun

Evrim Rızvanoğlu

CHP kurultayının siyasi mesajı: Yeni kadrolarla iktidar hedefi

Özgür Özel'in kurultayda güçlü bir şekilde yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, parti tüzüğüne eklenecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi düzenlemesi, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik stratejik hazırlığının en önemli adımı olarak görülüyor.

Kurultayın üç günlük programı boyunca;

-yeni parti programı,

-tüzük düzenlemeleri,

-gölge kabine modeli,

-PM'nin genişletilmesi ve CHP'nin 'iktidar yürüyüşünün' temel kadroları netleşmiş olacak.

Kaynak : PERRE