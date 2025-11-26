Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yalnızca muhalefet cephesinden değil, iktidar partisi içinden de eleştiriler geldi. AK Parti'nin eski milletvekillerinden ve parti kurmaylarından Şamil Tayyar, kararın 'Terörsüz Türkiye' sürecine zarar verebileceğini söyledi.

Tayyar: 'Sadece PKK ile müzakere değil, iç huzur da hedeflenmeli'

Şamil Tayyar, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin uzun süredir vurguladığı 'Terörsüz Türkiye' projesinin çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti:

'Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılmasına matuf değildir.

Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır.'

Tayyar, demokratik alanların genişletilmesinin ve toplumsal huzurun güçlendirilmesinin bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekti:

'Demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi önemlidir. Huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyacımız var.'

'Altaylı gibi tanınan isimlerin cezaevine atılması gölge düşürür'

Tayyar, Altaylı'nın tutuklu yargılanmasına da açık bir şekilde karşı çıktı. Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Kocabıyık ve Furkan Bölükbaşı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere işaret ederek şunları söyledi:

'Bir taraftan İmralı'yla müzakere yapılırken, Fatih Altaylı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine 'kaçma' şüphesiyle cezaevine atılmaları büyük fotoğrafa gölge düşürür.'

Tayyar, yapılmak istenen yeni başlangıcın tüm alanlara yansıması gerektiğini belirtti:

'Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir.'

Altaylı'nın avukatları karara itiraz edecek

Altaylı'nın avukatlarının kararı istinafa taşıyacağı öğrenildi. Gazetecinin tutukluğunun devam etmesi hem basın özgürlüğü hem de yargı sürecinin işleyişi açısından tartışılmaya devam ediyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, kararın özellikle 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında yürütülen yeni politik gündemle çelişip çelişmediği yönündeki tartışmalar sürüyor.

