19 Mart 2025 tarihli ve 32846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Nohut Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, çiftçilere 666,5 ton sertifikalı nohut tohumu ile 250 adet otomatik yemlik makinesi dağıtıldı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol proje çalışmalarını yerinde inceleyerek, üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

İlçeler bazında dağıtımı planlanan tohumluk miktarı şu şekilde:

Kahta: 185 ton (Azkan 135 ton, Göksu 50 ton)

Besni: 140 ton (Göksu 100 ton, Aksu 40 ton)

Gölbaşı: 50 ton (tamamı Göksu)

Samsat: 15 ton (tamamı Göksu)

Tut: 4 ton (tamamı Göksu)

Merkez: 272,5 ton (111,5 ton Göksu, 78 ton Hasanbey, 83 ton Aksu)

Toplam: 666,5 ton

Dağıtılan tohumlukların yaklaşık 34.000 dekarlık alanda ekim yapılmasını sağlayacağı öngörülüyor.

Kadın ve Genç Çiftçilere Öncelik Verildi

Projede, Bakanlık kriterleri doğrultusunda daha önce benzer desteklerden yararlanmamış üreticiler ile kadın çiftçilere öncelik tanındı. Arazi seçimlerinde ise ihtiyaç halinde kadın ve genç çiftçiler ile eğimli araziler önceliklendirildi. Proje kapsamında yararlanıcıların %40 katkı paylarının tahsil süreci devam ediyor.

Proje çerçevesinde, Adıyaman'da çiftçilere ulaştırılan toplam 666,5 ton sertifikalı nohut tohumu ve 250 adet otomatik yemlik makinesi üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dağıtımı yapılan bakliyat tohumlarının ve makinelerin Adıyamanlı çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, üretimin her aşamasında özveriyle çalışan, toprağını alın teriyle işleyen tüm üreticilere bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Vali Osman Varol'dan Tohum Sertifikasyon Merkezine Ziyaret

Dağıtım programının ardından Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Osman Varol ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, 'Dağıtımı yapılan bakliyat tohumu ve otomatik yemlik makinelerinin Adıyamanlı çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri ile en güzel ve en kaliteli ürünü üretmek için gece gündüz demeden fedakarca çaba harcayan ve ilimize üretimle katkı sağlayan tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

