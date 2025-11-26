Pandemi Mağdurlarına Yeni İnfaz Düzenlemesi

Kovid-19 salgını sırasında cezaevlerinde uygulanan infaz kolaylıklarından, hükmü daha geç kesinleştiği için yararlanamayan binlerce mahkûmun durumu uzun süredir tartışılıyordu. Yapılan etki analizi çalışmalarının ardından AK Parti Grubu, bu mağduriyetleri giderecek yeni bir infaz düzenlemesini 11. Yargı Paketi'ne ekleme kararı aldı.

Taslağın, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

50 Bin Kişiye Tahliye Yolu

Pakette yer alan düzenlemenin mevcut hâliyle kabul edilmesi durumunda, ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlünün denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilebileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, düzenlemenin kapsamı genişletilirse bu sayının ilerleyen dönemde daha da artabileceğini ifade ediyor.

Paketin Diğer Başlıkları Merak Ediliyor

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta; infaz rejimi, ceza muhakemesi süreçleri, yargılamaların hızlandırılması, bazı suç tiplerinde caydırıcılığın artırılması ve adalete erişimin güçlendirilmesine dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulmasının ardından Adalet Komisyonu'nda görüşülüp Genel Kurul gündemine taşınması öngörülüyor.

Paketin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

