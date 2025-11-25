Araştırma, Türkiye genelinde toplam 11.300 katılımcıyla gerçekleştirildi ve 81 ilin tamamından görüş alındı. ORC'nin yüz yüze ve telefon anketi yöntemiyle yaptığı çalışma, seçmenlerin milletvekillerinin performansına yönelik güncel değerlendirmelerini yansıttı.

Resul Kurt İlk 20 İçinde Yer Aldı

ORC'nin çalışmasına göre Resul Kurt, tüm milletvekilleri arasında Türkiye genelinde ilk 20 içinde yer alma başarısı gösterdi. Adıyaman'da yürüttüğü saha çalışmaları, meclis faaliyetleri ve depremin ardından bölgede yürüttüğü girişimlerle dikkat çeken Kurt, görev onayı sıralamasında %30,6 ile 20. sırada konumlandı.

Listenin zirvesinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır (%45,9) yer alırken, onu Ankara Milletvekili Osman Gökçek (%43,6) ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba (%43,0) takip etti. Türkiye genelinde ilk 20'nin parti dağılımında ise CHP'nin ağırlığı dikkat çekti.

Görev Onayı En Yüksek İlk 20 Milletvekili - ORC (16-23 Kasım 2025)

%45,9 - Ali Mahir Başarır / Mersin (CHP)

%43,6 - Osman Gökçek / Ankara (AK Parti)

%43,0 - Veli Ağbaba / Malatya (CHP)

%42,8 - Mahmut Tanal / Şanlıurfa (CHP)

%41,8 - Hüseyin Yayman / Hatay (AK Parti)

%41,4 - Turhan Çömez / Balıkesir (İYİ Parti)

%40,2 - Mustafa Sarıgül / Erzincan (CHP)

%39,3 - Cemal Enginyurt / İstanbul (CHP)

%37,8 - Salih Uzun / İzmir (İYİ Parti)

%37,5 - Deniz Yavuzyılmaz / Zonguldak (CHP)

%37,1 - Mustafa Varank / Bursa (AK Parti)

%36,7 - Gürsel Erol / Elazığ (CHP)

%35,1 - Sırrı Sakık / Ağrı (DEM Parti)

%35,2 - Çiğdem Karaaslan / Samsun (AK Parti)

%34,8 - Ayyüce Türkeş / Adana (İYİ Parti)

%34,2 - Selçuk Özdağ / Muğla (Gelecek Partisi)

%33,9 - Mustafa Şen / Trabzon (AK Parti)

%33,1 - Turan Yaldır / Aksaray (İYİ Parti)

%32,5 - Rıdvan Uz / Çanakkale (İYİ Parti)

%30,6 - Resul Kurt / Adıyaman (AK Parti)

'Adıyaman'da Deprem Sonrası Süreçteki Yoğun Çalışmalar Etkili'

Analistler, Resul Kurt'un listede yer almasını, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası bölgede yürüttüğü takip, koordinasyon ve meclis girişimleriyle ilişkilendiriyor. Kurt, son dönemde de Adıyaman'daki eğitim, sağlık ve yeniden yapılandırma süreçlerine yönelik sık sık açıklama yapan ve Ankara'daki temaslarını sürdüren bir isim olarak öne çıkıyor.

Partilere Göre Dağılımda CHP İlk Sırada

Ankette ilk 20 sıralamasının parti dağılımı da dikkat çekti:

CHP: 8

AK Parti: 6

İYİ Parti: 4

DEM Parti: 1

Gelecek Partisi: 1

Bölgesel olarak da Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı isimlerin yüksek oranlara ulaşması, yerelde yürütülen çalışmaların seçmen tarafından yakından izlendiğini gösteriyor.

ORC Araştırması'nın açıklanmasıyla birlikte, özellikle deprem sonrası yoğun gündemi bulunan Adıyaman'da Resul Kurt'un listedeki yeri dikkat çekti. Kurt'un önümüzdeki süreçte bu desteği artırmak için saha çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE