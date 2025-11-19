Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüm Vurgusu

Konuşmasına DSP'nin 40. yılı ve KKTC'nin kuruluş yıldönümünü hatırlatarak başlayan Aksakal, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelinin 1974 Barış Harekâtı ile atıldığını belirtti. Aksakal, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in aldığı kararın tarihsel önemini hatırlatarak şunları söyledi:

'Barış harekâtının üzerinden yarım asır geçmesine rağmen küresel güçler Doğu Akdeniz'deki hesaplarından vazgeçmiş değiller. Rum kesimini adanın tek yönetimi kabul ederek AB'ye almaları hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Nihayetinde Ada'da iki devletli çözümden başka seçenek olmadığını kabul etmek zorunda kalacaklardır.'

Aksakal ayrıca Türkiye'nin kararlı duruşu devam ettiği sürece KKTC'nin uluslararası tanınırlığının da zaman içinde kaçınılmaz hale geleceğini ifade etti.

KKTC Seçimlerinin Mesajı

Aksakal, 19 Ekim'de yapılan seçimlerde Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini de değerlendirerek şunları söyledi:

'Kıbrıslı soydaşlarımızın bu tercihi bağımsızlık yolunda bir geri adım değil, aksine daha kararlı ve daha inançlı bir mücadeleyle süreci sonuçlandırma iradesidir.'

Kıbrıs politikasının bir devlet politikası olduğunu vurgulayan Aksakal, bu yaklaşımın Türkiye'deki iktidar değişimlerinden etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Kıbrıs Mücadelesinin Önderlerine Saygı

Aksakal konuşmasında, Kıbrıs davasının tarihsel figürlerini anarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu kutsal toprakları yeniden vatan yapmak için ilk kıvılcımı yakan Dr. Fazıl Küçük'ü, Kıbrıs davasının yılmaz savaşçısı Rauf Denktaş'ı, kararın altında imzası olan Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'i, Mücahit Erbakan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.'

Ecevit'in Siyasi Mirası Üzerine

Aksakal konuşmasını, Bülent Ecevit'in siyasi duruşu ve Türkiye siyasetine etkisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle sürdürdü.

Ecevit'in 12 Eylül darbesi sonrasında siyasi yasaklara karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini hatırlatan Aksakal, DSP'nin kuruluş felsefesini şöyle özetledi:

'Ecevit, darbe döneminde demokrasi mücadelesinin bedelini göze alarak yollarını ayırdığı CHP'den sonra Demokratik Sol Parti'nin özgün politikalarını hayata geçirmek için yola çıkmıştır.'

Aksakal, Ecevit'in halkçı ekonomi politikalarını, devlet girişimciliği anlayışını ve terörle mücadeledeki duruşunu hatırlatarak, 1999 yılında PKK elebaşının yakalanması ve aynı dönemde PKK ile HİZBULLAH terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

DSP'nin Bugünkü Siyasi Misyonu

DSP'nin bugün de aynı ilkeler doğrultusunda çalıştığını belirten Aksakal, Türkiye'nin demokratik, laik ve tam bağımsız yapısının korunması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

'Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için Atatürk'ün izinde, devletimizi ve milli çıkarlarımızı korumak, halkçı politikalarla toplumsal refahı güçlendirmek ve tam bağımsız Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Demokratik Sol politikaları yeniden iktidara taşıyacağız.'

Konuşma Kutlama Mesajıyla Sona Erdi

Aksakal, DSP'nin 40. yılı ile KKTC'nin bağımsızlığının 42. yılını kutlayarak konuşmasını sonlandırdı ve Meclis kürsüsünden tüm yurttaşlara ve Kıbrıslı Türklere selam gönderdi.

Kaynak : PERRE