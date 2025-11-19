CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Silivri Cezaevi önünde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 'CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset adına sadece yalan ve polemik üretirken, biz 2 saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz' sözlerine yanıt veren Özel, 'Siz milletin karşısına çıkıp bir yıl içerisinde konutları bitireceğiz dediniz. Sanki o bir yılın sonunda gibi konuşuyor, üç yılın sonundayız. Halen daha 350 bin depremzede konteynerde yaşıyor' ifadelerini kullandı.

'Sürecin Çözümünde Menfaat Bekleyecek'

'CHP İmralı'ya gidecek mi?' sorusuna yanıt veren Özel, barış sürecinin derinliğinin MHP açısından test edileceğini ifade ederek, 'Dünkü konuşmalardan sonra gerçekten Sayın Bahçeli açısından şunu söylemek lazım: Gurur duyması lazım grubuyla. Ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşin o boyutuna benim söyleyecek sözüm yok. Hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar ama hep ayağa kalkıyorlar. Dün söylediklerini Sayın Erdoğan'a söyledi dün söylediklerinin hepsini. Bugün baktım cevabını görmedim. Ne ada ne İmralı diyor. Bir süreç yürüyecek. Bu sürecin derinliği MHP'ye ölçültülecek. Kendi hem bu sürecin çözümünde menfaat bekleyecek hem de tamamen kendisini kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi. Oslo görüşmelerini devlet yapıyordu duble yolları AK Parti' ifadelerini kullandı.

'Konforlu Bir Siyaset Alanı Bitti Tayyip Bey'in'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık konforlu bir siyaset alanına sahip olmadığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirten Özel, 'Konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey'in. Oslo görüşmelerini devletimizin yapıp duble yolları AK Parti'nin yaptığı konfor alanında çıktık artık. Sorumluluk alacak. Bu ülkeyi yönetiyorsa sorumluluk alacak. Ben bu dereyi geçeceğim ama MHP'liler bir geçsin bakalım. Boğuyorsa derenin derinliği onlar boğulsun biz burada kuru duralım. Sonra Tayyip Bey'e sorulmayan soruyu Özgür Bey'e soralım. Beklentileri o. Herkes konuşsun biz konuşmayalım. Cuma günü de kapalı oturum yapalım. İçeride konuşup bir şey yapalım. Bunu da millete göstermeyelim. Sonra da bir şeyler olsun. Bu işin faydası bana hasarı müşterek olsun, hesap bu. Bunu millet görüyor. O yüzden ben Tayyip Bey'in cevabını, AK Parti'nin tutumunu göreyim' dedi.

'Her Türlü Oyunu Bozmamız Doğrudur'

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını gerekli durumlarda müdahale etmek amacıyla yakından takip edeceklerini belirten Özel, 'Ekrem Bey ile siyasetle ilgili konuşuyoruz. Sohbet de ediyoruz. Böyle bir konu olduğunda konşuyoruz. Tespitlerimiz ortak. Bizim komisyona girmemiz doğrudur. Kalmamız doğrudur. Her türlü oyunu bozmamız doğrudur. Bundan sonra da arkadaşlarımızla, yetkili organlarımızla alacağımız kararları size duyuracağız' ifadelerine yer verdi.

'Bu Süreç Bir Övünç Değil, Utanç Meselesidir'

Deprem bölgesindeki konutların hala tamamlanmamış olmasına dikkat çeken Özel, 'Siz milletin karşısına çıkıp bir yıl içerisinde konutları bitireceğiz dediniz. Sanki o bir yılın sonunda gibi konuşuyor, üç yılın sonundayız. Halen daha 350 bin depremzede konteynerde yaşıyor. Bunlar konut üretiyoruz dedi. Eğer bu işin içinde senin bilgin yoksa yani düzenli bilgi almıyorsa Allah benim cezamı versin, yapıyorsanız Allah sizi bildiği gibi yapsın, kimseye bela okumuyorum. Bu süreç bir övünç değil, utanç meselesidir' ifadelerini kullandı.

