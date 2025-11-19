Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 496 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Kadrolar ve Nitelikler

Alım yapılacak kadrolar arasında lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen; ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker; ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, evrak, arşiv servis ve bakım işleri görevlisi yer alıyor.

Başvuru Süreci ve Yerleştirme

Başvurular, 20 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Yerleştirmeler, KPSS puanı yüksek adaydan başlanarak, pozisyon ve niteliklere uygun şekilde gerçekleştirilecek. Sonuçlar, Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi www.ogm.gov.tr ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek; adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.

Kaynak : PERRE