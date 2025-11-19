Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yaşayan Kütüphane, geniş çalışma alanları ve dijital imkanlarıyla öğrencilerin tercih ettiği merkez haline geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından öğrenciler için güvenli, modern ve erişilebilir çalışma alanlarına duyulan ihtiyaç artmış, konuyla ilgili talepler Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye iletilmişti. Başkan Tutdere'nin talimatıyla yapımına başlanan kütüphane, GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.

Modern ve Donanımlı Alanlarlarda Çalışma İmkanı

Yeni Mahalle'deki Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nin zemin katında yer alan kütüphane, 614,5 metrekarelik geniş alanıyla öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Ağustos ayında açılan 120 kişilik Yaşayan Kütüphane'de 45 bilgisayar, üç farklı çalışma bölümü, yüksek hızlı internet (Wi-Fi), yazıcı ve tarayıcı ile dijital çalışma üniteleri bulunuyor.

Haftanın Her Günü Açık

Haftanın her günü 08.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphane, öğrencilere ücretsiz çay ve su ikramı da sağlıyor. Güçlü dijital altyapısı ve ferah çalışma alanlarıyla dikkat çeken Yaşayan Kütüphane, bölgenin en modern kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Öğrencilerden Başkan Tutdere'ye Teşekkür Mesajı

Kütüphaneyi kullanan öğrenciler, sağlanan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetten dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Kaynak : PERRE