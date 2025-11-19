Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları sadece yalan, polemik üretirken 2 saatte 23, günde 550 yeni yeni konut üretiyoruz. Bizler iktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet ikballerinin, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor' dedi.

'29 Aydır İşsizlik Oranımız Tek Hanede Seyrediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı son verilerin ekonomik göstergelerde olumlu bir tabloya işaret ettiğini belirterek, 'Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomimize dair bazı önemli veriler açıklamıştır. Bazılarını sizlerle ve aziz milletimle kısaca paylaşmak istiyorum. 2025 yılı üçüncü çeyrek istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı çeyrekte iş gücümüz 35 milyon 568 bine, istihdamımız ise 32 milyon 558 bine yükseldi. 29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme üzerine bina ettiğimiz ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz. Turizmde bu sene hem ziyaretçi sayısı hem de gelirde rekor kıracağımız anlaşılıyor. İhracat tarafında da, hamdolsun, oldukça güçlü gidiyoruz' dedi.

'Terörsüz Türkiye Sürecinde, DEM Parti Heyeti ve Grubu Sağ Duyulu Tavır İçinde Oldu'

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yarım asırlık yükten kurtulma kararlılığının sürdüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye iç cephesini tahkim ettikçe dışarıda da güç kazanmıştır. İçeride kronik sorunlarımızı çözdükçe dışarıda da sorun çözme kabiliyetimizi geliştirdik. Şimdi daha büyük bir şahlanışın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye ile ülkemizi yarım asırlık prangadan, büyük beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini taşımanın bilinci ile davranıyoruz. AK Parti olarak bu samimi gayretin içindeyiz. Hamt olsun bugüne kadar gayet olumlu ilerlemeler kaydettik. Gazi meclisimizde geniş katılım ile komisyonun kurulması ile süreç toplumsal bir boyut kazandı ve farklı bir ivme yakaladı. İş dünyasından insan hakları kuruluşlarına, sendikalara, şehit ve gazi derneklerine kadar tüm katılımcılar komisyon tarafından dinlendi ve görüşleri önerileri not edildi. DEM Parti heyeti ve grubu sağ duyulu tavır içinde oldu' ifadelerine yer verdi.

'Verilen Mücadeleleri, Terörsüz Türkiye ile Taçlandırmamız Gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından bu yana yaptığı açıklamaları cesur ve yön gösterici nitelikte olduğunu değerlendirerek, 'MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Verilen mücadeleleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunu sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır. Barış ikliminin kökleşmesine, her milletvekiline, tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti olarak siyaset üstü zeminde ele aldığımız bu süreci menziline ulaştırmak istiyoruz. Umuyorum ki tüm partiler ve üyeler de bizimle aynı sorumlu davranışı sergiler. 86 milyonun el ele vererek birlik bayrağımızı yükselterek terörsüz Türkiye ve bölge hedefimize er ya da geç ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum. Biz ülkemizin menfaatini her türlü çıkarın üzerinde gören bir kadroyuz. Bu ülke için yeri geldi elimizi, yeri geldi tüm gövdemizi taşın altına koydu. Terörsüz Türkiye sürecinde de millet memleket aşkı ile hareket ediyoruz. Tek bir gayemiz var o kanlı hançeri çıkarmaktır' dedi.

'CHP Yalan ve Polemik Üretirken, Biz Konut Üretiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'ye sert eleştiriler yönelterek, 'Değerli kardeşlerim, bakınız, şu devasa farka özellikle dikkatlerinizi çekmek durumundayım: CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset adına sadece yalan ve polemik üretirken, biz 2 saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler, iktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet için, sorunları çözmek için koştururken; ana muhalefet cenahı, kendi ikballerinin, kendi hırslarının ve kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyor. Bizimle yarışacak hizmet desen yok. Bizimle aşık atacak eser desen yok. Bizim ufkumuzu açacak öneri desen yok. Milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon desen o da yok. Peki, bunların yerine ne var? Bolca hakaret var, küfür var, siyasi nezaketsizlik var. Tehdit ve zorbalıkla aykırı her sesi susturma çabası var. Yargıyı siyasi bir kondisyon aşanı olmaktan çıkardık. CHP tarafsız ve bağımsız yargıyı hazmedemedi. Özel şunu unutmasın; Biz ne partilerin içindeki savaşların ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Beklentimiz gerçeğin ortaya çıkması. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadık' ifadelerini kullandı.

'CHP'nin Tükenmişlik Sendromundan Süratle Kurtulmasını Temenni Ediyorum'

Ana muhalefetin kendilerini taklit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dün baktım, yine bizi taklit etmişler; grup toplantısında bir video izletmişler. Tabi ortada millete gösterilecek tek bir eser ve hizmetleri olmayınca, ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. Allah var, CHP'lilerin yolsuzluk, rüşvet, irtikap dosyaları üzerinden giderlerse, videosunu yapacak malzeme bulmada hiç sıkıntı çekmezler. Baklava kutularından para kulelerine, villalardan valizlere kadar onlara en az birkaç sene yetecek malzeme var. Allah akıl fikir versin diyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu tükenmişlik sendromundan süratle kurtulmasını temenni ediyorum. Kurasını çektiğimiz yeni konut ve iş yerlerinin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimden, evlerine kavuşan her bir kardeşimizin hanesine huzur, güven ve bereket vermesini niyaz ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE