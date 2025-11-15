Bunlar da ilginizi çekebilir

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının yanı sıra, gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacağı bekleniyor.

6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ildeki inşa çalışmaları tamamlanıyor. Bu kapsamda, bugün saat 14.30'da 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' temasıyla Adıyaman Sakarya Caddesi'nde tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü (bugün) saat 14.30'da 6 Şubat depremlerinin ardından ülke genelinde inşa edilen 350 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirmek üzere Adıyaman'a geliyor.



