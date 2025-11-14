Başvurular 24 Kasım-5 Aralık Tarihleri Arasında e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alımı için ilan yayımladı. Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna göre, alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak.

Sözleşmeli Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu personellerin 32’si gümrük muhafaza memuru, 7’si mühendis, 8’i büro personeli, 6’sı gemi adamı ve 12’si destek personeli olacak.

Kadrolu Personel Alımı

Bakanlık ayrıca 30 kadrolu personel de alacak. Kadrolu personel alımı kapsamında 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager istihdam edilecek.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Adaylar, başvurularını 24 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İlanla birlikte, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler de yayımlandı.

ANKARA /TEKHA