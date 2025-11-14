SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ersoy, soğuk havalarda akciğer enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Halk arasında 'zatürre' olarak bilinen akciğer enfeksiyonlarının özellikle kış aylarında, bağışıklığı zayıf kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda daha sık görüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, akciğer enfeksiyonunun akciğer dokusuna mikroorganizmaların yerleşip iltihap oluşturmasıyla ortaya çıktığını açıkladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, akciğer enfeksiyonlarının en sık nedenlerini aktararak, 'Bakteriler (özellikle Streptococcus pneumoniae) ve virüsler, grip sonrası bağışıklığın zayıflaması bakteriyel zatürreyi tetikleyebilir. Nadiren mantarlar veya parazitler de enfeksiyona yol açabilir. Sigara kullanımı, KOAH, şeker hastalığı gibi durumlar ise riski artırıyor' dedi.

Akciğer enfeksiyonlarının belirtilerini açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, 'Yüksek ateş, öksürük (Bazen balgamlı), göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, terleme. Bazı yaşlı veya bağışıklığı zayıf kişilerde ateş olmayabilir, sadece bilinç bulanıklığı veya nefes darlığı görülebilir' ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, zatürrenin tedavi edilmediği durumlarda, akciğerde irin birikmesi (ampiyem), solunum yetmezliği, sepsis, kalp zarı veya beyin zarı iltihapları ve hatta yaşam kaybı gibi olası komplikasyonların ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Korunma ve tedavi önerileri ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, 'Grip ve zatürre aşılarını ihmal etmeyin, sigara kullanmayın, kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmayın, ellerinizi sık sık yıkayın, sağlıklı beslenin ve düzenli uyuyun' dedi.

'İçeriğini Bilmediğiniz Serumlarda Şifa Aramayın'

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, içeriği bilinmeyen serumlarla şifa aramanın tehlikeli olduğunun altını çizerek, 'İçeriğini bilmediğiniz serumlarda şifa aramayın. Bu serumlar vücudunuzun size verdiği mesajları maskeleyecek ve akabinde çok daha kötü bir şekilde hastane acillerine başvurmanız gerekebilecektir. Bu serumlar yüzünden hayatını kaybedenlerin olduğunu da unutmamak gerekir. Şifayı bir sağlık kurumunda aramalıyız. Basit olarak değerlendirilen bir öksürük akciğer kanserinin de bir belirtisi olabilir. Özellikle öksürük, ateş, nefes darlığı ve göğüs ağrısı bir aradaysa, vakit kaybetmeden doktora başvurun. Covid-19 pandemisi döneminde tedavide geç kalınmış hastalar uzun süre yoğun bakımlarda hayat mücadelesi verdiler. Bu hastaların bir kısmı içeriğini, komplikasyonlarını bilmedikleri serumlarla şifa arayan kişilerdi. Erken tanı ve doğru tedavi hayat kurtarır' ifadelerini kullandı.

'Zatürre, Sağlıklı Bireylerde de Görülebilir'

Doğru bilinen yanlışlara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, her öksürüğe antibiyotik verilmesinin gerekli olmadığını belirterek, 'Zatürre sadece yaşlılarda olur diye düşülmekte ancak gençlerde hatta sağlıklı bireylerde bile görülebilir. Bitkisel çaylar hastalığı tedavi etmesi konusuna gelince bitkisel ürünler destekleyici olabilir ama ilaç yerine geçmez. Bitkisel ve doğal destekler tedavide işe yarayabilir ama doğru şekilde ve doktor kontrolünde kullanılmalı. Bunların yanında zencefil, kuşburnu, ıhlamur, nane-limon çayları boğazı rahatlatır ve bağışıklığı destekler. Bal ve zerdeçal karışımı, antienflamatuvar etki gösterebilir. Bol su içmek ve dengeli beslenmek, iyileşme sürecini hızlandırır. Ancak, ciddi zatürrelerde sadece bunlara güvenmek tehlikelidir. Mutlaka tıbbi tedavi gerekir' dedi.

Kaynak : PERRE