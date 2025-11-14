Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Adıyaman'a ziyareti öncesi, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde bazı adımların hızlandırılması çağrısı yapıldı. Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına yazılı basın açıklaması yapan Sinan Temel, 'Deprem sonrası ticari hayatın yeniden canlanması amacıyla başlatılan Adıyaman Çarşı Projesi hem ekonomik hem de sosyal yaşam açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak gelinen noktada proje sürecinde bazı gecikmeler, hatta iptal söylentileri, dükkân tahsislerinde yaşanan belirsizlikler ve geçici iş yerlerinin uzun süreli kullanımı esnafı zor durumda bırakmaktadır' dedi.

Temel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'ı teşrif edeceği bu anlamlı gün vesilesiyle, Adıyaman Kent Konseyi olarak şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde yaşanan gelişmeleri, karşılaşılan zorlukları ve halkımızın beklentilerini kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duymaktayız.

6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek yeniden ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Devletimizin, hükümetimizin ve bizzat sizin gösterdiğiniz ilgi ve destek için şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Ancak bu sürecin daha etkin ve kalıcı sonuçlar verebilmesi için bazı konularda yeni adımlara ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz.

Çarşı Projesi - Şehrin Kalbi Yeniden Atmalı

Deprem sonrası ticari hayatın yeniden canlanması amacıyla başlatılan Adıyaman Çarşı Projesi hem ekonomik hem de sosyal yaşam açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak gelinen noktada proje sürecinde bazı gecikmeler, hatta iptal söylentileri, dükkân tahsislerinde yaşanan belirsizlikler ve geçici iş yerlerinin uzun süreli kullanımı esnafı zor durumda bırakmaktadır.

Adıyaman Kent Konseyi olarak taleplerimiz şunlardır:

* Çarşı Projesi'nin tamamlanma sürecinin hızlandırılması,

* Proje alanındaki planlamaların yerel dinamiklerle birlikte yürütülmesi,

* Esnafa kira ve kredi desteği sağlanarak ticari hayatın canlandırılması,

* Çarşının çevresinde otopark, ulaşım ve altyapı düzenlemelerinin tamamlanması.

Adıyaman'ın kalbi olan çarşı, sadece ticaretin değil, toplumsal hayatın da merkezidir. Bu nedenle bu projenin gecikmeden hayata geçirilerek tamamlanması, şehirdeki moral ve ekonomik toparlanmanın anahtarıdır.

Kalıcı Konutlar ve Altyapı

Kalıcı konut projelerinde önemli ilerlemeler sağlanmış olsa da birçok bölgede altyapı (yol, su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi) eksiklikleri devam etmektedir.

Yeni yerleşim alanlarında vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak temel hizmetlerin bir an önce tamamlanması, şehir planlamasında bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi büyük önem taşımaktadır.

İstihdam ve Ekonomik Kalkınma

Deprem sonrası üretim ve istihdam ciddi oranda azalmıştır. Adıyaman'ın yeniden ekonomik canlılığa kavuşabilmesi için Organize Sanayi Bölgelerine yatırım teşviklerinin artırılması, küçük esnafa faizsiz kredi imkânı sağlanması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerekmektedir.

Ulaşım, Trafik ve Şehir Kimliği

Şehrin merkezinde ve yeni yerleşim alanlarında yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşım planlamasında yeni düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.

Adıyaman Kent Konseyi olarak, Adıyaman'ın kimliğini koruyacak, yaya öncelikli, çevre dostu bir ulaşım modelinin hayata geçirilmesini önermekteyiz.

Sonuç ve Çağrımız

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Adıyaman halkı, zor zamanlarda devletine her zaman güvenmiş ve sabırla yeniden ayağa kalkmanın mücadelesini vermiştir. Şehrimizin geleceği için en büyük beklentimiz; devam eden projelerin hızla tamamlanması, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü bir iş birliği mekanizmasının kurulmasıdır.

Bizler, Adıyaman Kent Konseyi olarak şehrimizin sesi olmayı sürdürecek, dayanışma, istişare ve ortak akıl ilkeleriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Adıyaman'ın yeniden güçlü, yaşanabilir ve üretken bir şehir haline gelmesi en büyük dileğimizdir.

Saygılarımızla.'

Kaynak : PERRE