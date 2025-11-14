Bunlar da ilginizi çekebilir

Tören kapsamında deprem sonrası inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Vali Varol, Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'nda yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Alandaki hazırlıkların törene yetiştirilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 14.30'da Adıyaman'da gerçekleştirilecek kura ve anahtar teslim töreni öncesinde hazırlıkları inceledi.

