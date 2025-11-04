Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yaptığı yazılı açıklamada, 'Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, öz eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Demirtaş açıklamasının devamında, 'Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur' dedi.

Demirtaş, PKK'ya da mesaj vererek, 'Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AİHM'in Türkiye'nin tahliye kararını yeniden değerlendirme talebini reddetmesinin ardından Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel Ne Demişti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır' demişti.

Bahçeli'nin sözleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın 'Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek' ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum' şeklinde konuşmuştu.

Demirtaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kaynak : PERRE