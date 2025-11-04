Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve mevcut olayların aydınlatılması için yürüttükleri çalışmada önemli bir başarıya imza attı.

Müşteki M.G.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcının mağduru kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanılacağına inandırdığı ve toplamda 430 bin TL dolandırdığı bildirildi. Ekipler, 82 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek şüphelinin A.H.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için yürütülen teknik takip çalışmaları sonucunda A.H.M., başka bir dolandırıcılık girişimi sırasında MAŞTİ Otogarı'nda suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin İzmir'de de benzer bir dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE