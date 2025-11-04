Adıyaman Valiliği, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularında dikkat edilmesi gereken önemli kriterleri paylaştı. Yapılan açıklamada, başvuruların geçerli sayılabilmesi için bazı şartların sağlanması gerektiği açıklandı.

Başvuru sahiplerinin en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca başvurunun yapıldığı il ve ilçe sınırlarında asgari ikamet süresinin sağlanması zorunlu kılındığı vurgulandı.

Valilik, hane halkı gelirine de dikkat çekerek, İstanbul ve diğer iller için belirlenen aylık net gelir sınırının aşılmaması gerektiğini hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, özel kontenjanlarla ilgili olarak Şehit Aileleri, Gaziler, Emekliler, Gençler ve üç çocuklu ailelerin özel yaş ve ikamet şartlarını kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartlarının tamamı ise şöyle:

10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

Gelir Sınırı:

Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar) başvuru dönemi itibarı ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul ili için 145.000 TL) olması gerekmektedir.

(Başvuru sahibinin, eşinin ve velayet altındaki çocuğunun başvuru dönemi itibarıyla maaş, yevmiye, her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere net toplam hane halkı aylık gelirinin toplamı.)

Özel kesintiler (maaşında icra kesintisi, sendika aidatı, nafaka, sigorta kesintileri, BES, kredi ödemeleri vb.) ödenmeyen maaşa ilave edilecektir.

Hane Halkı Adına:

Bir hane halkı adına, her iki eş de başvuru yapabilir. Kura sonucunda her ikisinin de hak sahibi olması durumunda ikinci başvuran eşin hak sahipliği iptal edilecektir.

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler:

3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisine, bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvurabilecektir.

Daha Önceki Sosyal Konut Projeleri / İlk Evim Arsa Projesi:

Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde / İlk Evim Arsa Projesinde asil / yedek hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuramazlar.

(Dileyen hak sahipleri için önceki başvuruyu iptal ederek, yeni projeye başvurma imkânı vardır.)

Evlilik tarihi dikkate alınmaksızın, başvuru dönemi sonu itibarıyla evli olan eşlerin başvuru şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

Başvuru Hakkında:

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

Gazi Kategorisi:

1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

(Gazi eşleri ve çocukları 'Gazi' kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi:

TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden 'HAK SAHİPLİĞİ' onaylananlar başvuru yapabilecektir.

Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az süredir ikamet ediyor olmaları şartı aranacaktır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisine başvuruda bulunanlar için konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmayacaktır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde satılacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisinden sadece bir konut alma hakkı bulunmaktadır.)

Genç Kategorisi:

Genç kategorisine 10/11/1995 tarihinden sonra doğan ve 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Kaynak : PERRE