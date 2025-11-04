Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında açıklamallarda bulunarak, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti, Kocaeli'deki metro inşaatı çökmesini eleştirdi ve Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

'Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın Serbest Bırakılması Gerekir'

Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ilgili yaptığı sözlerini olumlu bulduğunu ifade eden Özel, 'Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın 'Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek' ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum' dedi.

'Sındırgı'nın Afet Bölgesi İlan Edilmesini İstiyoruz'

Sındırgı ilçesindeki art arda yaşanan depremlerle ilgili Özel, 'Ben bütün bölgedeki hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze hem oraya koşan tüm belediyelerimize, tüm örgütümüze hem de bölgeye katkı sağlayan hangisi siyasi görüşleri olursa olsun oraya emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Aramızda Sındırgı Belediye Başkanımız sevgili Serkan Sak var. Bir kez daha onun şahsında Sındırgı'ya ve civarına geçmiş olsun demek isteriz. 10 Ağustos'ta 6.1 şiddetinde en büyüğü olmak üzere 12.000 deprem yaşandı. Daha dün 4.9'luk deprem yaşandı. Sındırgı'da 4.9'luk deprem oldu. Kilometrelerce uzakta İstanbul'da hepimizin yakınları, hepimiz endişeye sevk olduk. Oysa Sındırgı 12.000 depremle sallandı ilk günden bugüne kadar. Başkanımız bir taleple Ankara'da. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Grubumuz bunu hem bu hafta meclis gündemine taşıyacak hem gerekli kanun teklifleri hazırlandı. üzerinde diğer gruplarla mutabakat aranacak. Sındırgı'nın Afet Bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Zararların karşılanması için, yapı denetleni denetimlerinin acilen yapılması için ve Sındırgı'ya gerçekten devletin şevkatli elinin ulaşması için. Biz de Serkan Sak Başkan'ın ve Sındırgı'daki tüm Sındırgılıların bu talebine sahip çıkıyoruz. Kendisine sonuna kadar destek veriyoruz' ifadelerini kullandı.

'Gebze'de Bir Şehircilik Skandalı Yaşanıyor'

Kocaeli'de yaşanan metro inşaatı çökmesine değinen Özel, 'Malum Gebze'de bir şehircilik skandalı yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, sonra Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen bir metro inşaatı var ve bu metro inşaatında 7 katlı kendisi sağlam olan bir bina maalesef yıkıldı, devrildi ve dört yurttaşımızı kaybettik orada. Sonrasında 21 bina, 28 iş yeri tahliye edildi. Ve ardından daha olay sıcakken erken iletişim iyidir diyerek Ulaştırma Bakanlığı hemen konunun bizimle ilgisi yok dedi, çıktı kenara. Oysa geçen sene Temmuz ayında Makine Mühendisleri Odası'nın sorularla güçlendirdiği bir raporu çıktı ortaya. Diyor ki burada metro yapıyorsunuz, zemin zayıf. Bu inşaat bu apartmanların altındaki zeminde kayma yaratabilir. Çalıştınız mı, baktınız mı, evleri boşaltmayı düşünüyor musunuz? Kaç taneye boşalttınız? Burada kentsel dönüşüm düşünmüyor musunuz? Hiç kimse kıymet vermemiş ona. İlk önce bina çökünce o binaya özel bir şeydir, bizle ilgisi yok metromuzla dediler. Ama şimdi anlaşılıyor ki bütün bir mahalle o metro inşaatı yapılırken doğru tedbirler alınmadığı, doğru özen gösterilmediği için büyük bir felaketin kenarından dönmüş' dedi.

'Bilirkişi Raporu Teslim Alınmadığı İçin Sorumlular Hesap Vermiyor'

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili süreçleri de değerlendiren Özel, 'Rozet takılıyor, tören yapılıyor, alkış kıyamet bitiyor, yüzler gülüyor, dönüyorlar ve sonra açıklama geliyor. Vefat sayısı 60'a ulaştı diye. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ve orada o yanan Kartalkaya'da yanan otelin kapısında nal gibi yazıyor. Turizm Bakanlığı ruhsatlıdır. Burayı denetlemeye Turizm Bakanlığı yetkilidir diye. Turizm Bakanı, bakan yardımcısı, altındaki dünya kadar bürokrat bilir kişi raporuna göre birinci dereceden suçlu o bilir kişi raporunu teslim almıyorlar Ankara'dan gelen telefonla. Bilir kişi raporuna korsan diyorlar. Esas bizati kendisi korsan başka bir heyet oluşturuyorlar ve almadıkları rapora diyorlar ki buradan bakanlığı çıkar yerine Bolu Belediyesi yaz. Bilirkişi diyor ki ya nasıl yazalım? Belediye sınırları dışında yaz sen. Yazmayıp imzaladıkları raporu teslim almıyorlar. O raporu defalarca burada konuştuk. İkincide belediyeyi de dahil ediyorlar. Belediyenin eri vicdani sorumluluk denerek ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Çünkü o otele gitmişsin eksiklikleri görmüşsün. Sonra başvuruyu çekmişler. Bunu gidip bildirmemişsin diye itfaiye eri ağırlaştırılmış müebbet alıyor. Turizm Bakanlığı önce sorumluların yargılanmaması için soruşturma izni vermiyor. Danıştay'a gidip Danıştay'dan bozduruluyor, soruşturma izni alınıyor. Ama onlar daha soruşturmaya dahil edilmedi. Tek soru sorulmadı. Olayın sıcaklığında bir kısım sanık açısından aileleri tatmin edecek mahkeme kararı veriliyor. Ama esas sorumlular' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE