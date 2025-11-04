Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Şehit Şahin Kaya Anaokulu tarafından düzenlenen 'Aşure Etkinliği'ne katıldı. Etkinlik kapsamında veliler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu yaşattı.

Etkinlikte velilerin hazırladığı aşureler katılımcılara ikram edilirken, okul-veli iş birliği güçlendirildi ve geleneksel değerler yaşatıldı.Etkinliğe, şehit Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya da katılarak öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, emeği geçen yönetim, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin değerler dünyasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak : PERRE