Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan Katip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Köseler Köyü'ne giderek muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında köyde yaşanan eksiklikleri dinleyen Milletvekili Şan, yerinde gözlemler yaparak çözüm önerilerini not aldı ve köy halkıyla istişarelerde bulundu.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Milletvekili Şan, gördüğü her çocukla sohbet etti, onların düşüncelerini ve isteklerini dinledi. Milletvekili Şan ayrıca, minik ziyaretçilere oyuncak dağıtarak, çocukların mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaynak : PERRE