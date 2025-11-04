Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, merkez anaokullarının öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kermes düzenlendi. Ramazan Çarşısı'nda düzenlenen kermeste, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin gönüllü katkılarıyla hazırlanan giyim, yiyecek ve içecek ürünleri satışa sunuldu. Etkinlikte el emeği ürünler, geleneksel tatlılar, atıştırmalıklar ve çocukların hazırladığı küçük hediyelikler yoğun ilgi gördü.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, emeği geçen tüm okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere teşekkür ederek, toplanan bağışların şeffaf biçimde STK'lar aracılığıyla Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Kermese Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Gafar Çelebi, MHP İlçe Başkanı Siraç Aslan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PERRE