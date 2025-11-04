Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcıları ve ilgili kurum yetkilileriyle bir araya gelerek, Adıyaman'daki kalıcı deprem konutları, teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmalarını ele aldı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, AFAD İl Müdürlüğü, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda, il merkezinde ve köylerdeki kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alındı. Ayrıca, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi, çözüm önerileri ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Kaynak : PERRE