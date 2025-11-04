Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirme yaptı. Yılmaz, Bahçeli'nin sözlerinin 'Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevap' olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli ne demişti?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında 'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına yanıt vererek, 'Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir' demişti. Bahçeli, 'Dertler sağanak olsa da biz buradayız' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından şu paylaşıma yer verdi:

