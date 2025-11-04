Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Halk Buluşmalarıyla vatandaşların dile getirdiği sorunları dinleyerek, çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Dr. Osman Varol, toplumun her kesiminden vatandaşları Valilik Makamında ağırladı ve vatandaşların talep, öneri ile sorunlarını tek tek dinledi. Katılımın yoğun olduğu ve çözüm odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilen buluşmada Vali Osman Varol, dile getirilen ihtiyaç, talep ve önerileri titizlikle değerlendirerek, sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Kaynak : PERRE