Adıyaman'da gastronomi tutkunları lezzet dolu bir hafta sonu için buluşuyor. Adıyaman Mutfak Festivali kapsamında, ünlü şefler Ramazan Bingöl, Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Hatice Nur Ege, Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda saat 10.30'da gerçekleştirilecek Gastronomi Panelinde katılımcılarla bir araya gelecek. Ardından saat 13.00'da meydanda kurulacak alanda yemek atölyeleri, yöresel yemek yarışması, halk oyunları, harfane grubu gösterisi ve yemek ikramı yer alacak.

Festivalin en renkli bölümlerinden biri ise 'Ev Hanımları Yemek Yarışması' olacak. Katılımcılar; yöresel hamur işleri, ana yemek ve tatlı kategorilerinde hünerlerini sergileyecek. Yarışmada dereceye giren ev hanımlarına çeşitli ödüller takdim edilecek.

Organizasyonun, hem Adıyaman mutfağının tanıtımına katkı sağlaması hem de yerel üreticilere ve gastronomi turizmine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

