Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisine yönelik sözlerine sert tepki göstererek, televizyonda tartışmaya davet etti. Özdağ, Davutoğlu'nun 'MOSSAD'dan brifing aldı' sözlerine tepki gösterdi. Aynı konu üzerine açılan geçmişteki davaya referans gösteren Özdağ, 'Senin avukatın 'Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ'ı kastetmemiştir' dedi, dava düştü. Lafının arkasında bile duramadın' ifadelerini kullandı.

'Lafının Arkasında Bile Duramadın'

Özdağ, 'Ahmet Davutoğlu, daha önce buna benzer terbiyesiz bir iftirayı 'Ümit Özdağ MOSSAD'dan ders almıştır' diye attın. Ben de seni mahkemeye verdim. Ve dilekçem de dedim ki, mahkeme Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün istihbarat birimlerine yazı yazsın ve sorsun: Ümit Özdağ'ın MOSSAD veya başka bir yabancı servis ile ilişkisi var mı? Senin avukatın ne cevap verdi Ahmet Davutoğlu? 'Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ'ı kastetmemiştir.' Lafının arkasında bile duramadın. Bunun üzerine dava düştü. Ve senin avukatın benden ücreti vekâlet istedi. Mahkeme kayıtları ortada' dedi.

'Siz İkiniz, Ben Tek Başıma'

Özdağ, Davutoğlu'nun akademisyen kimliğine yönelik eleştirilerine de tepki göstererek, 'Gelelim benim akademisyen kimliğime yapmış olduğun saldırıya. Ahmet Davutoğlu, küçüksün ama keşke bu kadar küçülmeseydin. Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin TV'de tartış. İstersen Bebecan'ı da getir. Siz ikiniz ben tek başıma' ifadelerini kullandı.

'Yıllarca Yalakalığını Yaptığın Erdoğan Seni Kapanın Önüne Koydu'

Özdağ, Davutoğlu'nun siyasi geçmişine de değinerek, 'Benim hayatım Erdoğan ve politikaları ile mücadele ile geçti. Ancak senin yıllarca yalakalığını yaptığın Erdoğan seni kapının önüne koydu. Ve sen utanmadan CHP'nin vatansever seçmeninden aldığın oylar ile yine Erdoğan'a yalakalık yaparak AK Parti'ye dönmeye çalışıyorsun. Çünkü sen siyasette bir hiçsin. Partinin halkta karşılığı yok' ifadelerine yer verdi.

'Korkma Gel TV'de Türk Milletinin Önünde Tartşalım'

Özdağ, çağrısını tekrarlayarak, 'Ahmet Davutoğlu, korkma gel TV'de Türk milletinin önünde tartışalım. İstersen Bebecan'ı da getir. Siz ikiniz ben tek başıma' dedi.

Kaynak : PERRE