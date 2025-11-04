Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Sağlık Bakanlığı tarafından organ bağışına farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen 'Her Bağış, Yeni Bir Hayattır' kampanyası kapsamında vatandaşları organ bağışına katılmaya çağırdı.

Prof. Dr. Şirik, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen kişi sayısının 32 bin 982 olduğunu, bu yıl içinde 2 bin 210 naklin gerçekleştirildiğini belirterek, en fazla talebin böbrek naklinde görüldüğünü, 25 bin 651 kişinin böbrek beklediğini ve 2 bin 683 nakil yapıldığını, karaciğer nakli sayısının bin 410, kalp naklinin ise 41 olduğunu bildirdi.

Adıyaman ve çevresinde toplam 462 naklin gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Şirik, böbrek nakli bekleyen bin 340 kişiden sadece 69'unun nakil olduğunu, 288 kişiye karaciğer nakli yapıldığını, kalp ve akciğer nakli henüz gerçekleştirilmediğini, 174 kişiye ise kornea nakliyle görme imkanı sağlandığını açıkladı.

Prof. Dr. Şirik, sistemin bağış sürecini sadeleştirdiğini ve vatandaşların kararlarını aileleriyle paylaşmasını kolaylaştırdığını vurgulayarak, vatandaşları organ bağış kartı edinmeye veya dijital sistem üzerinden bağışçı olmaya ve bu kararı aileleriyle paylaşmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Dijital Bağış Sistemi' ile organ bağışı e-Devlet üzerinden veya organdbagis.saglik.gov.tr adresinden dakikalar içinde yapılabiliyor

Kaynak : PERRE