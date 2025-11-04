Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Cirit Meydan Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle atık yığınlarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevreye sıçramadan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE