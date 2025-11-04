Partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AİHM'in 'tahliye edilmeli' kararının ardından yeniden gündeme gelen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'

Bahçeli, toplantı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, 'Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.' ifadelerini kullandı.

'Öcalan ve Demirtaş Arasında Sorun Çıkarmak İsteyenlerin Hazımsızlıklarını Görüyoruz'

Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında ise İmralı'da hükümlü bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş üzerinden yeni bir kışkırtma zemini oluşturulmak istendiğini söyleyerek, 'Öcalan ile Demirtaş'ın arasına mayın döşeyenlerin hazımsızlıklarını görüyor, kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini provoke etme çabaları bizim için yok hükmündedir. İmralı sözünü tutmuştur' ifadelerini kullandı.

'Heyet İmralı'ya Gitmeli'

Bahçeli, konuşmasında ayrıca Meclis'te 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesinin süreci hızlandıracağını belirterek, 'MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır' dedi.

AİHM: Tutuklanması Hukuki Açıdan Sorunlu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti. AİHM 2. Dairesi, daha önce Kobani davası kapsamında Demirtaş'ın tutuklanmasını 'hukuki açıdan sorunlu' bulmuştu. 8 Ekim'de ise AİHM Büyük Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın itirazını reddederek kararı kesinleştirdi.

Avukatlar Tahliye Başvurusunda Bulundu

Bu gelişmenin ardından Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu. Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Demirtaş'tan İlk Açıklama

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından el yazısıyla yaptığı açıklamada, 'AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kardeşlik hukuku her şeyden kıymetlidir. Bu hukuk eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içinde bir arada yaşamamızı güçlendirecek adımlarla perçinlenir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE