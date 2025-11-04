Tarifeye göre, avukatlara bürolarında verilen sözlü danışmanın ilk saati 4 bin lira, takip eden her saat için ise bin 800 lira olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar danışma ücreti 7 bin lira, sonraki her saat için 3 bin 500 lira olacak.

Yeni düzenlemede dava türlerine göre maktu ücretler de güncellendi. Buna göre;

Asliye Mahkemesi davaları: 45 bin TL,

Sulh Hukuk Mahkemesi davaları: 30 bin TL,

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri: 65 bin TL,

Tüketici Mahkemesi davaları: 22 bin 500 TL,

İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız davalar: 30 bin TL,

İcra takipleri: 9 bin TL,

Tahliyeye ilişkin icra takipleri: 20 bin TL.

Ayrıca, şirketlerde sözleşmeli çalışan avukatların aylık ücreti 45 bin lira, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27 bin lira olarak güncellendi.

Yeni tarifede dilekçe, ihtarname ücreti 6 bin lira, sözleşme hazırlanması 8 bin lira, icra davası 11 bin lira olarak belirlendi.

Tarife artışlarının, ekonomik koşullar ve enflasyon dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.

Kaynak : PERRE