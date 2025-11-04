Milli Eğitim Bakanlığı, ahilik kültürünün temel değerlerini genç kuşaklara aktarmak amacıyla 'Resimle Anlat Ahiliği Yaşat' temalı resim yarışması düzenliyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, eserler 5 Aralık 2025'e kadar teslim edilecek. Dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık'ta Ankara'da ödüllerini alacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmada, 'dürüstlük, yardımlaşma, emeğe saygı ve toplumsal adalet' gibi değerlerin modern meslekler, teknoloji ve üretim süreçleriyle birleştirilerek resmedilmesi hedefleniyor.

Eserler, 5 Aralık 2025 tarihine kadar okullarda oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edilecek. İlleri temsilen seçilen çalışmalar, Bakanlık Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

