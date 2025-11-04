Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bahçeli'nin konuşmasında, son günlerde kamuoyunda tartışılan 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları, küresel gelişmeler ve dış politika başlıkları öne çıktı.

'Her Kapıyı Çalacağız, Her Gönlü Kazanacağız'

Bahçeli, konuşmasında halkın nabzını tuttuklarını, kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek için samimi bir çaba içinde olduklarını belirterek, 'Halkımızın nabzını tuttuk, kafalarda biriken soru işaretlerini gidermek için gayret bizden, tevfik Allah'tan anlayışıyla hareket ettik. Müessir sonuçlar aldık, çelişki içine sürüklenmiş vicdanları samimi temaslarla tatmin ettik. 24 Ekim'den itibaren 'tasanı dinlemeye, kaygını anlamaya geliyoruz' diyerek 'hayırlı günler komşum' ziyaretlerini, 'dinlemedik dert kalmayana kadar derdin derdimizdir' konulu sohbetleri planladık. Ev ve iş yeri ziyaretlerimizi paylaştık. Ta köylerimize kadar her kapıyı çalacağız, her gönlü kazanacağız, ya dertlere çare ya da ortak olacağız. Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyecek, çözüm yolu bulmanın arayışında olacağız. Dertleri dinlediğimiz gibi aynısıyla derman olmanın gayretinde olacağız. MHP Lideri, 'Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Dertler sağanak sağanak da olsa biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da yine biz varız ve her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız' ifadelerini kullandı.

'Uluslararası Düzen Ölümcül Darbeler Alıyor'

Dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, '2. Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilen uluslararası düzen ve denge mekaniği ölümcül darbeler almaktadır. Çağımızın öne çıkan en büyük sorunu, sürekli tırmanan çatışmaların, hız kesmeyen ekonomik kapışmaların, devamlı genişleyen ticaret savaşlarının yol açtığı küresel huzursuzluk sarmalıdır. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Maalesef sağduyunun saf ışığı kesilmiş haldedir. Dünya melez özellikli yeni bir ortaçağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. İlkel dürtüler, dipsiz önyargılar, hegemonik dayatmalar, derinleşen haksızlık ve hukuksuzluklar giderek yaygınlaşmaktadır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen her tarafından ölümcül darbeler almaktadır. Bu darbelerin neden olduğu tahribatın tamir ihtimali gün be gün zayıflamaktadır. Sistemsel çöküş neredeyse kaçınılmazdır' değerlendirmesini yaptı.

'Sudan'daki Vahşet Tek Kelimeyle Dramdır'

Sudan'daki çatışmalara değinen Bahçeli, 'Sudan ordusu ile çatışan, hangi çevrelere taşeronluk yaptığı az çok belli olan Hızlı Destek Kuvvetleri isimli paramiliter oluşumun geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği şehirde sivillere uyguladığı zulüm tek kelimeyle dramdır. Maruz kaldıkları vahşet neredeyse Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyor, bu ülkenin birliğe, dirliğe ve iç barış huzuruna kavuşmasını diliyorum' dedi.

'ABD'nin Densiz Açıklamaları Kabul Edilemez'

Gazze'deki saldırılar ve ABD açıklamalarıyla ilgili sert ifadeler kullanan Bahçeli, 'Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. ABD Başkanı'nın Gazze'deki ateşkesle ilgili 'kırılgan değil çok sağlam' sözleri, gerçeklerle bağını koparan, hayal alemine dalan, keyfi ve tarafgir konuşan bir siyasetçinin bitmek bilmeyen hezeyanıdır. Madem ateşkes kırılgan değildir, o halde 20 günlük zaman diliminde 254 Filistinlinin kanını döken, soykırıma devam eden deccal ülkenin hunhar saldırıları nasıl izah edilecektir? İsrail'in ateşkes kararını paravan gibi kullanarak saldırganlıkta ısrar etmesi ikiyüzlülük, kalleşlik, fırsatçılık ve insanlık düşmanlığıdır' diye konuştu.

Bahçeli, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a da tepki göstererek, 'Bahreyn'in başkentinde 'Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar iş birliği göreceksiniz' beyanatı, görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefilin ileri düzeyli akıl tutulmasıdır. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Hudut aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE