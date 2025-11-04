DEM Parti İmralı Heyeti, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın, 'Kürt olgusunun tüm yönleriyle Cumhuriyetin yasallığı içine alınması ve bunun için güçlü bir geçiş sürecinin oluşturulması gerektiğini' ifade ettiğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 28 Aralık 2024'ten bu yana yürütülen temasların sekizincisi gerçekleştirildi. Görüşmeye Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol katıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'3 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir.'

Kaynak : PERRE