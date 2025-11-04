Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonlarda 3 kişiyi yakaladı.
Kahta'da gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 27 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.T. gözaltına alındı.
Adıyaman il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda ise, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. ile alkollü araç kullanmak suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
