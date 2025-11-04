Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman il merkezinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda ise, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. ile alkollü araç kullanmak suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Kahta'da gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 27 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.T. gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonlarda 3 kişiyi yakaladı.

