İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde'de 8 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 36'sının tutuklandığını ve 26'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin eylemleri hakkında detaylı bilgi vererek, 'Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz; şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE