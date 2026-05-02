Adıyaman'da bir cep telefonunun patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde cep telefonunu cebine koyan şahıs, kısa süre sonra meydana gelen patlamayla büyük bir şok yaşadı. Bataryadan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu olay, cep telefonu bataryalarının güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirirken, uzmanlar özellikle şişme, aşırı ısınma gibi belirtiler gösteren bataryaların kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

