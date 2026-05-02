TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 3 Mayıs Milliyetçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babar, Türk milliyetçiliğinin tarihsel sürecine ve taşıdığı anlamlara değinerek, bu günün milletin birlik ve beraberliğini simgelediğini ifade etti.

3 Mayıs’ın Anlamına Dikkat Çekti

Babar, 3 Mayıs’ın sadece bir anma günü olmadığını belirterek, Türk milletinin varlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesini yansıttığını ifade etti.

Tarihsel Sürece Vurgu

1944 yılında yaşanan olaylara değinen Babar, bu sürecin Türk milliyetçileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Birlik Ve Beraberlik Mesajı

Türk milliyetçiliğinin ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayış taşıdığını ifade eden Babar, bu ruhun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Gelecek Nesillere Mesaj

Babar, 3 Mayıs ruhunun genç nesiller tarafından yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bu mirasın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

