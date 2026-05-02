Çeyrek altın, erişilebilir bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 10723,92 TL, satış fiyatı ise 10959,86 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altın alarak piyasalardaki dalgalanmalara karşı kendilerini koruyabilirler.

İşte 2 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

6.702,45

22 Ayar Bilezik

6.087,35

Altın (ONS)

4.613,72

Cumhuriyet Altını

43.331,00

Yarım Altın

21.735,00

Çeyrek Altın

10.871,00

Gremse Altın

106.880,42

Ata Altın

44.088,17

Has Altın

6.668,94

Kaynak : PERRE