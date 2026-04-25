Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak duyurulan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul için kura çekimi süreci başladı. Proje çerçevesinde megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahipleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Kura çekiminin 3 gün süreceği ve 27 Nisan'da tamamlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada İstanbul'un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. Erdoğan, 'Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Şehirlerin milletlerin kimliği olduğunu belirten Erdoğan, 'Değerli kardeşlerim; şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak emanete sarılmak insanlığa yatırım sunmaktır. AK Parti olarak 23 yıldır milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz' dedi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarına değinen Erdoğan, TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilen projelere ilişkin, 'Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. 6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık' ifadelerini kullandı.

Deprem hazırlıklarının önemine dikkat çeken Erdoğan, 'İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin bu kampanyalardan yararlanın. Binanızı güçlendirmek için kampanyalara katılın. Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz' dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, 'Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çalışana, yapılana hizmet edene çamur atıyorlar. Siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarının çözmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlayıp zenginliklerine zenginlik katmanın peşinde. Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var onların ise para kuleleri var' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Erdoğan, 'Koca koca adamlar işi gücü bırakmış çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtını dönüyor. Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor' dedi.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Kurum, 'İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Nasıl ki 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her iki kentsel dönüşüm projesini yine İstanbul'a ayırıyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği daha da ötesinde Türkiye için beka meselesi olarak görüyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izni, sizin iradeniz ve milletimizin güveniyle çalışacağız. Dar gelirli nefes alacak ve işin sonunda milletimiz kazanacak. Devlet olarak gücümüzü İstanbul'a seferber ediyoruz. Bu doğrultuda büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bu konutlarda huzurla oturacak. 100 bin vatandaşımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Projeye en yoğun başvurunun İstanbul'dan yapıldığı, toplam 1 milyon 235 bin 169 kişinin başvurduğu açıklandı. İstanbul için belirlenen hane halkı aylık net gelir sınırının 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lira olduğu bildirildi.

Proje kapsamında inşa edilecek konutların 1+1 ve 2+1 tipinde olacağı, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacağı belirtildi. Başlangıç taksitlerinin 7 bin 313 liradan başladığı ve memur maaş artış oranına göre her 6 ayda bir güncelleneceği ifade edildi. Ayrıca, 1+1 konutlar için 195 bin lira peşinat ve 7 bin 313 lira taksit, 65 metrekarelik 2+1 konutlar için 245 bin lira peşinat ve 9 bin 188 lira taksit, 80 metrekarelik 2+1 konutlar için ise 295 bin lira peşinat ve 11 bin 63 lira taksit öngörüldüğü açıklandı.

